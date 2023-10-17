Смоленск, 17 октября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В Смоленской области злоумышленник совершил поджог оборудования на железной дороге. Об этом 17 октября сообщил источник ИА Регнум.

Михаил Голенков/РИА Новости

Инцидент произошёл на 336-м км перегона Сафоново — Милохово. Огонь повредил два релейных шкафа, регулирующих работу железнодорожных светофоров. Один из них был вскрыт.

В результате движение поездов нарушилось. Время задержки составило примерно на 14 минут.

Специалисты устанавливают сумму нанесённого ущерба, а полиция начала поиск поджигателя. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли упаковку от еды, пластиковую бутылку и камень со следами горючей жидкости.

По факту поджога возбудили уголовное дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 октября неизвестные совершили поджог оборудования на подстанции «Башкирэнерго» в Орджоникидзевском районе Уфы. В результате загорелись два шкафа управления обдувом трансформаторов. При этом сами трансформаторы повреждений не получили.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что проволока на заборе, которым огорожена территория подстанции «Башкирэнерго», повреждена. Они также нашли ёмкости с остатками воспламеняющейся жидкости.

В районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане 5 октября трое молодых людей подожгли релейный шкаф. На движение поездов инцидент никак не повлиял.

Подозреваемых задержали. Ими оказались 16-летний Илья Г., 20-летний Адель С. и 22-летний Артур Г., которые познакомились в одном из мессенджеров с куратором, предложившим им гонорар по 5 тыс. рублей каждому за поджог релейного шкафа.