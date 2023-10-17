Париж, 17 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Посетителей Версальского дворца во Франции вновь эвакуировали по соображения безопасности. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба дворца в соцсети Х (ранее Twitter).

Vincent Isore/Global Look Press Версальский дворец. Франция

«По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

По данным BFMTV, эвакуация была проведена из-за подозрительного звонка и сейчас на территории музея работают взрывотехники.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября посетителей Версальского дворца также эвакуировали из-за поступивших сообщений о бомбе.

Ранее в этот же день парижский Лувр объявил о прекращении приёма посетителей по соображениям безопасности. По данным французских СМИ, это произошло после сообщений о взрывном устройстве в музее. Правоохранители провели проверку.

В городе Аррас, который находится на севере Франции, 13 октября мужчина холодным оружием убил учителя и ранил несколько человек в лицее Гамбетта. Преступника, которым оказался 20-летний бывший ученик лицея, удалось задержать.

Французские власти после этого нападения в этот же день объявили максимальный уровень террористической угрозы на территории страны. Президент Франции Эммануэль Макрон задействовал до семи тысяч бойцов специальных сил Sentinelle.