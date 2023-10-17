Москва, 17 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Молчановском районе Томской области неизвестные пытались похитить 18-летнюю Марию Бильченко, которая должна была дать интервью журналистам НТВ и пообщаться с правозащитницей Анной Тажеевой. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Именно Бильченко была той, кто раскрыла ужасы, творящиеся в одной из многодетных семей Томской области. Она — свидетель по громкому делу об издевательствах опекунов Дорофеевых над своими воспитанниками. Всего в семье восемь детей, шестеро из которых приёмные. В том числе и сама Мария.

По словам девушки, Екатерина и Дмитрий Дорофеевы жестоко издевались только над младшими детьми. Мужчина бил и поливал малышей ледяной водой за малейшее плохое поведение в церкви.

Мать издевалась над шестилетней слабослышащей Алёной. Во время занятий она била девочку книгой и кулаками.

Причинами таких издевательств Мария называла — изгнание злых демонов, отучение от придуривания. После того, как Маше исполнилось 18 она покинула семью, а вот шестилетней Алёне не так повезло. Девочка оказалась в реанимации, где уже более двух месяцев остаётся в тяжёлом состоянии.

Мария собиралась пообщаться с журналистами, когда неизвестные попытались её выкрасть. Кто именно это был, не известно, полиция начала проверку. В настоящее время мать семейства Дорофеевых — Екатерина — находится в СИЗО, а её брат и муж на воле.

Мария Бильченко пытается добиться наказания своим бывшим опекунам.