Бишкек, 17 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Киргизские власти решили ввести ограничения безвизового режима для иностранных граждан. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кабинетом министров Киргизской Республики утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Киргизской Республики. Данное положение предусматривает ряд следующих новшеств — отмену visa-run», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для часто выезжающих из страны и возвращающихся иностранцев вводится в действие безвизовый режим по принципу «60/120». То есть при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для таких иностранцев может быть разрешён только спустя 60 дней с «момента предыдущего выезда из страны».

«В отношении граждан, которые могут посещать Киргизию в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу «90/180», — уточняется в сообщении.

В киргизском МИД рекомендовали иностранцам заранее планировать пребывание на территории республики и при необходимости оформлять соответствующие разрешительные документы.

«Министерство подчеркивает, что изменения отражают стремление кабинета министров Киргизской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что власти страны продлили до 90 дней безвизовый режим для россиян, чтобы привлечь большее количество российских туристов. Такая мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков 11 октября заявил, что российская сторона прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом. По его словам, такие решения могут быть приняты уже в следующем году.