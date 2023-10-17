Лишённый сана Кураев рассказал о сроках отъезда из России
Лишённый сана Кураев заявил, что уедет из России не на этой неделе, но скоро
Москва, 17 октября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев намерен уже в скором времени покинуть Россию. Точных сроков отъезда из страны он не назвал, но заявил, что это дело не одной недели.
«Ясно, что это достаточно скоро. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, ещё прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели», ― сказал в беседе с «РИА Новости» Кураев.
Лишённый сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом Кураев добавил, что намерен уехать в Прагу, где планирует работать. Чем именно намерен заняться бывший протодиакон, он не уточнил.
Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. При этом решение приняли ещё в декабре 2020 года, но на него наложили мораторий.
Причиной решения об извержении из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».
О намерении уехать из России Кураев сообщил 16 октября в Telegram-канале. Он заявил, что его московский мир разрушен.
Православный публицист Сергей Худиев отметил, что богослов Андрей Кураев имел и талант, и известность, и популярность, и узнаваемость. По его словам, он мог бы принести великую пользу, приобрести огромный авторитет и уважение, если бы занимался тем, к чему был призван: проповедовал слово Божие. Но увы, он решил потратить всё впустую — на сплетни и скандалы, ругань и хамство, констатировал Худиев.