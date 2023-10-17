Москва, 17 октября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев намерен уже в скором времени покинуть Россию. Точных сроков отъезда из страны он не назвал, но заявил, что это дело не одной недели.

Александр Кряжев/РИА Новости Андрей Кураев

«Ясно, что это достаточно скоро. Это обрубание каната здесь, сбор, потом, конечно, ещё прокладка маршрута и выяснение его стоимости. Это не дело этой недели», ― сказал в беседе с «РИА Новости» Кураев.

Лишённый сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом Кураев добавил, что намерен уехать в Прагу, где планирует работать. Чем именно намерен заняться бывший протодиакон, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. При этом решение приняли ещё в декабре 2020 года, но на него наложили мораторий.

Причиной решения об извержении из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

О намерении уехать из России Кураев сообщил 16 октября в Telegram-канале. Он заявил, что его московский мир разрушен.

Православный публицист Сергей Худиев отметил, что богослов Андрей Кураев имел и талант, и известность, и популярность, и узнаваемость. По его словам, он мог бы принести великую пользу, приобрести огромный авторитет и уважение, если бы занимался тем, к чему был призван: проповедовал слово Божие. Но увы, он решил потратить всё впустую — на сплетни и скандалы, ругань и хамство, констатировал Худиев.