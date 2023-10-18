Москва, 18 октября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Для того чтобы решить конфликт в Палестине, нужны не гарантии тех или иных стран, а всеобъемлющее решение вопросов о поселениях, беженцах и контроле над территориями. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 октября заявил востоковед Артём Кирпичёнок.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна готова стать гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения между Израилем и Палестиной.

Как полагает Кирпичёнок, вариант, при котором Турция станет гарантом Палестины, выглядит крайне маловероятным.

«Мы не знаем прецедентов, когда Израиль соглашался бы на то, чтобы какая-то третья сторона выступала посредником между ним и его противниками, — сказал он. — Гарантии — это только слова, которые ничем материально не подкреплены. Так что Турция просто продемонстрировала свою максимальную заинтересованность, но реальных последствий за этим не будет».

Он подчеркнул, что если Турция станет гарантом безопасности Палестины, то это не изменит ситуацию, тем более что едва ли какие-то гарантии остановят действия израильской стороны. Также и гарантии, данные Израилю, не предотвратят атак каких-то палестинских группировок.

«Кроме ХАМАС, есть масса других организаций. И если палестинская администрация или ХАМАС подпишут какое-то соглашение, то это отнюдь не значит, что какие-то группы, которые находятся на территории сектора Газа или Западного берега реки Иордан, будут его выполнять, — объяснил Кирпичёнок. — Нужно всеобъемлющее решение вопроса. То есть вопроса о поселениях, о беженцах, о контроле над территориями. И пока этого решения нет, ситуация будет повторяться».

Однако доцент кафедры регионоведения МГЛУ Саид Гафуров согласился, что Турция могла бы стать таким гарантом, но подчеркнул, что для Турции это внутриполитический вопрос.

«Нужно помнить, что Эрдоган — идеологический президент. Он никакой не османист и не пантюркист. Его партия «Справедливости и развития» — это партия мусульман. С идеологией «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в России). Точно так же и у ХАМАС, — сказал Гафуров. — И вероятно, эта фраза [Хакана Фидана] отражает внутриполитическое давление на Эрдогана. Однако ХАМАС вполне может сотрудничать с партией Эрдогана».

При этом он отметил, что для Турции может быть очень дорого выступать в качестве гаранта Палестины, особенно если принять во внимание финансовые проблемы, с которыми сейчас борется Эрдоган.

По словам Гафурова, судьба Палестины в настоящее время становится заложником внутриполитических процессов и личных амбиций руководителей в Анкаре и Тель-Авиве.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению главы турецкого МИД, в то время как Анкара могла бы стать гарантом Палестины, другие государства могли бы выполнить эту же функцию для Израиля. Фидан считает, что только таким образом можно установить постоянный мир, так как в противном случае Израиль не сможет почувствовать себя в безопасности и, как следствие, будет угнетать других и совершать насилие.

До этого ИА Регнум сообщало о том, что количество погибших в секторе Газа уже превысило три тысячи палестинцев. Ещё 11 тысяч были ранены и больше миллиона покинули свои дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже предупредил, что наземная операция Израиля в Газе чревата чудовищными последствиями, а именно гуманитарной катастрофой. В Кремле призывают остановить горячую войну, а только потом концептуально подходить к процессу урегулирования.

Однако в беседе с президентом России премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен останавливаться в своих действиях в секторе Газа, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.