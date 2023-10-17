Санкт-Петербург, 17 октября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Российские пограничники обнаружили в Ленинградской области на берегу Финского залива труп мужчины в гидрокостюме. Об этом 11 октября сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обнаружен труп неизвестного, на вид 50 лет, волосы светлые, одет в гидрокостюм чёрного цвета с серыми рукавами», — рассказали журналистам.

На место вызвали сотрудников полиции. Обнаруженное тело направили в морг, чтобы установить причину смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года российские пограничники задержали в Ленинградской области гражданина Словакии, нарушившего границу. Он, используя гидрокостюм, пересёк вплавь реку Нарву со стороны Эстонии. Мужчина также переправил вещи с помощью рюкзака и надувного плавательного круга.

Нарушителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Какие он преследовал цели, не сообщили. Эстонскую сторону предупредили об инциденте.