Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки визитами своих представителей в Израиль и демонстрацией поддержки израильской стороне пытаются загладить ранее допущенные промахи. Об этом 17 октября заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат отметил, что Россия готова работать над вопросом прекращения эскалации палестино-израильского конфликта и продолжением урегулирования этого вопросы политическим путём.

«Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля», — сказал он, назвав присутствие таких лиц в Израиле и донесение ими сигналов от Вашингтона Тель-Авиву делом США.

Возможности Москвы и российских дипломатов в регионе заключаются в том, что они никогда не прекращали нужных контактов с ближневосточными странами, уточнил Викторов.

«У нас со всеми странами налажены нормальные, конструктивные отношения», — пояснил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по конфликту на Ближнем Востоке. Он пояснил, что её сначала нужно проработать.

Представитель Кремля также назвал эскалацию палестино-израильского конфликта трагедией, которая произошла из-за пренебрежительного отношения двух стран к проблеме.

Помощник главы государства Юрий Ушаков 16 октября рассказал, что Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом обострение в регионе он назвал следствием политики США.