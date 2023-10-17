Москва, 17 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили две украинские САУ «Кrab» польского производства и две САУ «Гвоздика» на купянском направлении, сообщил 17 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press САУ «Кrab»

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства», — сказал Конашенков.

В ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии российские военные отразили семь атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка в Харьковской области и Надия в Луганской Народной Республики (ЛНР).

Потери противника на этом направлении составили до 270 человек, также российские военные уничтожили более десяти единиц техники противника.

В октябре в Минобороны сообщили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Военные подразделения Западной группировки войск за сутки отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. При этом в ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили американскую артиллерийская система М777 и польскую самоходная артиллерийская установка «Krab».

Начальник пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев 11 августа заявил, что барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA, уничтожил гаубицу «Krab» Вооружённых сил Украины в районе Северска (ДНР).