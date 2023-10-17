Пекин, 17 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на приём глав делегаций, участвующих в форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Трансляцию ведёт Центральное телевидение Китая.

Кадр из видео

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На вечер запланировала встреча председателя КНР Си Цзиньпина с участниками форума. В ней также будет участвовать супруга китайского лидера Пэн Лиюань.

По прибытии Путин сделал совместное фото с лидерами, прибывшими на форум.

Как сообщалоИА Регнум, Путин прибыл в Пекин 17 октября с двухдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Российских лидер на полях форума встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и отметил, что отношения между странами развиваются в дружеском ключе.

Российский президент также провёл в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что Россия сохранила отношения со многими странами Европы, и Венгрия — одна из них.

Кроме того, Путин в Пекине встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Российский президент отметил, что товарооборот между странами снизился, но продолжается взаимодействие в гуманитарной сфере.

Путин также дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором положительно оценил инициативу «Один пояс — один путь». Он сообщил, что страны Евразийского экономического союза в рамках этого проекта получили около $24 млрд инвестиций.