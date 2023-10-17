Москва, 17 октября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Более половины участников специальной военной операции на Украине, которые получили статус инвалидов, имеют ампутации. Об этом 17 октября на круглом столе в Совете федерации, посвящённом на реабилитации участников СВО, сообщил заместитель министра труда Алексей Вовченко.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований», ― уточнил он.

Он добавил, что у 20% из них ампутированы верхние конечности, у 80% — нижние.

Вовченко сообщил, что более 80% участников СВО проходят освидетельствование в трёх регионах России ― Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом для инвалидов с ампутациями срок медико-социальной экспертизы составляет три рабочих дня, для остальных — до десяти дней.

«У нас из всех освидетельствованных участников, 84% [имеют] рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Причем всеми типами, это не только протезы, это коляски различных типов, это и специальная одежда, ортопедическая обувь», ― сообщил зам главы Минтруда.

Как сообщало ИА Регнум, для поддержки участников СВО в России создали государственный фонд «Защитники Отечества». Работа фонда, в частности, направлена на оказание медицинской помощи, реабилитацию ветеранов, протезирование.

В сентябре во время визита в центр поддержки участников спецоперации в Великом Новгороде президенту России Владимиру Путину сообщили, что среди ветеранов есть инвалиды, которым требуются современные протезы, позволяющие им вести активный образ жизни. В ответ на это российский лидер заявил, что необходимо в целом менять ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Он также добавил, что обсудит с правительством ситуацию с протезами для ветеранов СВО.

Глава государства подчеркнул, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей.