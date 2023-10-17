Москва, 17 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Желание президента США Джозефа Байдена «подавить» главу российского государства Владимира Путина не ново, такие попытки не приводят ни к каким результатам, а западные политики не могут ответить на вопрос, зачем они задались такой целью, заявил журналистам 17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум ранее, Байден в одном из интервью предложил «представить», что произойдёт, если США «объединят всю Европу, а Путина наконец подавят». В таком случае президент России не сможет «создавать проблемы», сказал Байден. Эти высказывания были сделаны им в ответ на вопрос, планирует ли действующий глава американского государства выдвигаться на второй срок в 2024 году.

«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это надо, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее высказывания Байдена о желании «подавить» Владимира Путина прокомментировал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. У президента США не получится достичь указанной им цели хотя бы потому, что он в силу деменции уже забыл, что ставил эту цель, отметил Медведев.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания Байдена о намерении нанести России поражение, заявил, что Вашингтону следовало бы сотрудничать с Россией в решении глобальных проблем. Москва и Вашингтон ранее накопили необходимый опыт в совместном решении важных проблем, и теперь игнорировать такую задачу стало бы «преступлением», вина за которое ляжет на США, сказал Антонов.