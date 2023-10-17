Вашингтон, 17 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Администрации президента США Джо Байдена стоит сократить объём помощи Украине и заняться поддержанием американской экономики. Такое мнение 17 октября высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, на фоне слабой экономики и более низких цен на казначейские облигации США действующей американской администрации необходимо выбрать один из двух вариантов дальнейшего развития событий.

«Во-первых, уменьшить потери США и союзников на Украине, сократить расходы и сосредоточить внимание на внутренних чрезвычайных ситуациях на южной границе и в крупнейших городах Америки», — написал он.

Вторым вариантом Макгрегор с иронией назвал продолжение эскалации конфликта с Россией на территории Украины.

«Заключайте мир, глупцы!» — заключил Макгрегор, обращаясь к Вашингтону.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страна без поддержки западных государств быстро обанкротится и это может стать причиной начала гражданской войны. Он уточнил, что у Киева нет средств для покрытия дефицита в конце года, из-за чего государство будет не в состоянии платить пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.

Президент США Джо Байден 15 октября заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. По его словам, Соединённые Штаты — это «самая мощная страна в истории», у которой есть такие возможности.