Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей в рамках закона о приземлении
Москва, 17 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Суд в Москве на заседании 17 октября вынес решение о штрафе в отношении сервиса видеосвязи Zoom Video Communications на 115 млн рублей. Заседание провёл суд Таганского района.
На заседании суд рассмотрел первый протокол по так называемому закону «о приземлении». Компанию, не открывшую своё представительство в России, обязали выплатить штраф.
«Zoom Video Communications признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек»,— процитировало судью Тимура Вахрамеева агентство «РИА Новости».
С 1 января прошлого года вступил в силу закон о «приземлении», обязывающий иностранные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей, открыть в России свои уполномоченные представительства.
Также эти компании должны создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, создать на сайте Роскомнадзора личный кабинет и установить на своих информресурсах рекомендованный счётчик посещаемости.
Ещё одно требование закона — ограничение компаниями доступа к информации, нарушающей российское законодательство.
За нарушение этого закона Zoom прошлым летом оштрафовали на миллион рублей. Судья Вахрамеев сообщил, что компания отказалась локализовать персональные данные жителей России.