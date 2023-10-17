Москва, 17 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Суд в Москве на заседании 17 октября вынес решение о штрафе в отношении сервиса видеосвязи Zoom Video Communications на 115 млн рублей. Заседание провёл суд Таганского района.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

На заседании суд рассмотрел первый протокол по так называемому закону «о приземлении». Компанию, не открывшую своё представительство в России, обязали выплатить штраф.

«Zoom Video Communications признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек»,— процитировало судью Тимура Вахрамеева агентство «РИА Новости».

С 1 января прошлого года вступил в силу закон о «приземлении», обязывающий иностранные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей, открыть в России свои уполномоченные представительства.

Также эти компании должны создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, создать на сайте Роскомнадзора личный кабинет и установить на своих информресурсах рекомендованный счётчик посещаемости.

Ещё одно требование закона — ограничение компаниями доступа к информации, нарушающей российское законодательство.

За нарушение этого закона Zoom прошлым летом оштрафовали на миллион рублей. Судья Вахрамеев сообщил, что компания отказалась локализовать персональные данные жителей России.