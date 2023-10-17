Москва, 17 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Для представителей СМИ, пресс-службы и блогеров «Дирекция выставки достижений «Россия» открыла аккредитацию. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе дирекции.

Максим Блинов/РИА Новости

К работе на международной выставке-форуме «Россия», участие в которой примут все 89 российских регионов, допустят российские СМИ с действительной регистрацией, пресс-службы, иностранные средства массовой информации, аккредитованные при МИД России, блогеров с аудиторией не менее 100 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Аккредитацию необходимо получить для работы на объектах выставки и доступа в пресс-центр. Процесс проходит в два этапа. Сначала журналисты подают заявки по установленной форме на официальном сайте мероприятия, затем заполняют персональные анкеты в системе аккредитации. В дирекции отметили, что их нужно отправить на рассмотрение заблаговременно, не менее чем за десять дней до планируемого визита на выставку.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Участие в ней примут все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.