Москва, 17 октября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В России разработали мобильную установку для крепления пулемётов (турель. — Прим. ред.) «Чёрная вдова», которая оснащена системой машинного зрения, способной распознавать живую силу и технику противника. Об этом 17 октября сообщили в Научно-производственном объединении (НПО) «Грань».

Евгений Биятов/РИА Новости

«Турелью «Чёрная вдова» можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника», — привело слова представителя НПО ТАСС.

Он уточнил, что изделие является мобильным и его вес составляет около 15 кг без потери устойчивости, новую турель может сложить и переместить из одной точки в другую без использования техники один человек.

В организации отметили, что новинку впервые представили на проходящей в Москве международной выставке «Интерполитех», она может быть установлена около окопа для ведения боя в полной безопасности, турель хотят использовать вместе с пулемётом Калашникова.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин рассказал, чтоРоссия провела успешные испытания ракет с ядерным двигателем «Буревестник» и практически завершила работу над новыми ракетами «Сармат». Глава государств уточнил, что сейчас решаются бюрократические вопросы, и в скором времени ракеты встанут на боевое дежурство.

Американский телеканал CNN 6 октября сообщил, что ни одна из существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны не может перехватить новейшую российскую ракету «Буревестник», которая оснащена ядерной установкой.