Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о президентских сроках Путина
Москва, 17 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы о «нелегитимности» президента РФ в случае сохранения им должности после 2024 года — это попытка вмешательства в дела России и часть информационной войны Запада против России, заявила 17 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее ПАСЕ, со ссылкой на выводы Венецианской комиссии Совета Европы, утвердила резолюцию, согласно которой Владимир Путин «утратит легитимность» в качестве президента России, если будет участвовать в выборах в 2024 году и выиграет их.
«Тиражируемые в резолюции Ассамблеи антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления её авторов и сторонников», — цитирует пресс-служба министерства своего официального представителя.
В России и не ждут объективности от ПАСЕ, как и от западных стран в целом — достаточно вспомнить, что западные политики считают «демократическим» правящий режим на Украине, а в парламенте Канады чествуют нацистов, отметила Захарова. Резолюция ПАСЕ — ещё одно проявление двойных стандартов и деградации политического класса Запада, подчеркнула она.
«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — отметила Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович отметил, что ПАСЕ, заранее объявив Владимира Путина «нелегитимным» президентом, в очередной раз продемонстрировала свою никчёмность и маргинальность.
Дипломат, кроме того, посоветовал делегациям ПАСЕ заняться нерешёнными европейскими проблемами, в частности, притеснением русскоязычных граждан и выселением их из Прибалтики, а также бесчеловечной миграционной политикой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль в отношении проведения президентских выборов руководствуется положениями Конституции России и заявлением главы государства во время послания Федеральному собранию. Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что подготовка к выборам президента уже началась. Выборы должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила она.