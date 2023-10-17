Москва, 17 октября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы о «нелегитимности» президента РФ в случае сохранения им должности после 2024 года — это попытка вмешательства в дела России и часть информационной войны Запада против России, заявила 17 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин

Ранее ПАСЕ, со ссылкой на выводы Венецианской комиссии Совета Европы, утвердила резолюцию, согласно которой Владимир Путин «утратит легитимность» в качестве президента России, если будет участвовать в выборах в 2024 году и выиграет их.

«Тиражируемые в резолюции Ассамблеи антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления её авторов и сторонников», — цитирует пресс-служба министерства своего официального представителя.

В России и не ждут объективности от ПАСЕ, как и от западных стран в целом — достаточно вспомнить, что западные политики считают «демократическим» правящий режим на Украине, а в парламенте Канады чествуют нацистов, отметила Захарова. Резолюция ПАСЕ — ещё одно проявление двойных стандартов и деградации политического класса Запада, подчеркнула она.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович отметил, что ПАСЕ, заранее объявив Владимира Путина «нелегитимным» президентом, в очередной раз продемонстрировала свою никчёмность и маргинальность.

Дипломат, кроме того, посоветовал делегациям ПАСЕ заняться нерешёнными европейскими проблемами, в частности, притеснением русскоязычных граждан и выселением их из Прибалтики, а также бесчеловечной миграционной политикой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль в отношении проведения президентских выборов руководствуется положениями Конституции России и заявлением главы государства во время послания Федеральному собранию. Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что подготовка к выборам президента уже началась. Выборы должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила она.