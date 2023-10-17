Азербайджан, 17 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Тема нагорнокарабахского конфликта окончательно закрыта, заявил 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Физулинского района в Карабахе.

Bulkin Sergey/Global Look Press Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно», — сказал Алиев.

По его словам, для Баку большое счастье, что не нужно больше возвращаться к этому вопросу.

Глава Азербайджана 17 октября провёл встречу с людьми, переселившимися в город Физули. Сегодня жители отмечают день рождения города.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября азербайджанские силовики начали на территории Нагорного Карабаха «антитеррористическое мероприятие локального характера», завершившееся 20 октября по достигнутой при посредничестве российских миротворцев договорённости.

Президент Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, напомнил 5 октября об официальном признании Арменией Нагорного Карабаха как региона Азербайджана. Глава армянского правительства Никол Пашинян в октябре прошлого года в Праге признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г.

Алиев 15 октября поднял в Степанакерте — столице Нагорного Карабаха — государственный флаг Азербайджана. Азербайджанское название города — Ханкенди.