Москва, 17 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили 17 августа на сайте Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Депутаты единогласно приняли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

«На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор (ДВЗЯИ)», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что Вашингтон не сделал этого из‑за двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности.

На заседании первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов 16 октября заявил, что Россия не станет первой проводить ядерные испытания. Он отметил, что отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит сбалансировать российский статус по договору с США.

Президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что Москва может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 октября отметил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.