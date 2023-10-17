Вашингтон, 17 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Планам Украины по захвату российских территорий не суждено осуществиться. Такое мнение в интервью Youtube-каналу Dialogue works высказал бывший американский дипломат Час Фриман.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон», ― подчеркнул эксперт.

Более того, по его словам, она может потерять ещё больше земель.

Фриман считает, что сейчас само существование Украины стоит на кону. Он отметил, что в случае возможных переговоров они будут проходить на условиях Москвы, а не Киева. При этом по сравнению с предыдущими договорённостями между странами нынешние варианты будут гораздо менее выгодными для украинского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против мирного урегулирования конфликта на Украине. Он напомнил о том, что достигнутые в Стамбуле договорённости Украина «выбросила в печку», как только российские войска отошли от Киева. Более того, в Киеве объявили, что будут добиваться стратегического поражения России и победы на поле боя, указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что украинская сторона не желает вести какие-либо переговоры.

На сегодня украинская армия несёт масштабные потери. Как уточнил российский президент, потери Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Вооружённые силы (ВС) России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней. Далее, отметил эксперт, российская армия могла бы двинуться прямо на Киев. Почему она этого не делает, добавил он, остаётся только догадываться, но ВС России в состоянии осуществить такой план.