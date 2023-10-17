Лиссабон, 17 октября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Форвард сборной Португалии по футболу и катарского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года.

Naoki Nishimura/Global Look Press Криштиану Роналду

В квалификационном матче «Евро-2024» со сборной Боснии, закончившейся победой команды Португалии со счётом 5:0, 38-летний футболист оформил дубль, достигнув показателя 40 забитых голов за свой клуб и национальную сборную с начала 2023 года.

В результате этого Роналду смог сместить нападающего английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, на счету которого 39 забитых мячей, на второе место в рейтинге.

Сборная Португалии победила во всех восьми матчах отборочного раунда «Евро-2024» и 16 ноября проведёт в рамках отбора встречу со сборной Лихтенштейна.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября Роналду прокомментировал ситуацию, сложившуюся на сегодня в национальном чемпионате Португалии по футболу. По его словам, то, что происходит сейчас в футбольном чемпионате его страны, можно назвать цирком.

Португальский футболист 18 июля заявил, что не собирается возвращаться в европейский футбол. По его мнению, в последнее время уровень футбола в Европе сильно упал, и единственной достойной лигой осталась только английская Премьер-лига (АПЛ).