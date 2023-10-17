Москва, 17 октября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Московский производитель оборудования для сбора вторсырья Ecoplatform за четыре года собрал и отправил на переработку более 40 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Полученное в результате переработки сырье используют для производства строительных материалов, одежды, мебели и многого другого. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фандоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары Ecoplatform

В среднем один аппарат для переработки, фандомат, может вместить до 500 пластиковых бутылок и алюминиевых банок от 0,25 мл до 2 л. Его работу обеспечивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также облачное программное обеспечение (ПО) собственной разработки, которое позволяет получать актуальные сведения о состоянии устройства в реальном времени.

«В 2019 году столичная компания Ecoplatform приступила к производству фандоматов для сбора пластиковой и алюминиевой тары. В работу технологичного аппарата внедрен искусственный интеллект, компьютерное зрение, датчики веса и движения», — заявил Овчинский. «Сегодня около 400 фандоматов установлены по всей России, 77 из них — в Москве. За четыре года с их помощью собрали свыше 40 миллионов банок и бутылок», — добавил он. Так, компания собрала около тысячи тонн и 170 тонн алюминия.

Широкая партнерская сеть производителя позволяет устанавливать фандоматы в удобных местах города: жилых комплексах, магазинах и общественных пространствах, что делает сдачу вторсырья доступнее. В числе партнеров — крупные девелоперы, транспортные компании, банки, торговые сети и многие другие. Кроме того, компания предлагает программу лояльности, которая насчитывает сегодня около 150 тысяч активных пользователей. Так, при сдаче им начисляются бонусы, которые можно обменивать через мобильное приложение на спецпредложения от партнеров проекта.

Помимо пластика и алюминия, устройства компании собирают текстиль — менее года назад предприятие запустило проект «Не просто вещь!», который помогает экологично утилизировать ненужную одежду. На территории Москвы и Подмосковья сегодня размещено 315 специальных боксов приема вещей. За время работы они собрали свыше 70 тонн текстиля.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.