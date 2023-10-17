Москва, 17 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Власти США хотят показать участникам мирового рынка нефти, что Вашингтон не потерпит нарушения ценовых ограничений, введённых на российские ресурсы, однако маловероятно, что такая политика даст желаемый результат. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 октября заявил Евгений Генкин, экономист, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что власти США ввели санкции против двух компаний, перевозивших российскую нефть, которая продавалась по цене выше так называемого потолка.

По мнению Генкина, можно согласиться с тем, что санкции, введённые в отношении зарегистрированной в ОАЭ Lumber Marine SA и турецкой Ice Pearl Navigation Corp., могут быть интерпретированы как «показательная порка». Введение таких санкций в отношении конкретных компаний выглядит как предупреждение для других участников рынка о том, что США не намерены игнорировать ценовые ограничения.

«Это может создать давление на остальные компании», — сказал Генкин.

При этом он напомнил, что эффективность любых ограничений во многом зависит от степени их обеспечения и контроля. Если санкции строго применяются и контролируются, то есть вероятность, что они дадут желаемый эффект.

«Однако до сих пор подавляющее большинство санкций удавалось обходить через различные механизмы. С учётом нынешней конъюнктуры можно предположить, что и с ценовым потолком будет то же самое», — предположил Генкин.

По его словам, сейчас оценить эффективность политики ценового потолка пока сложно. С одной стороны, нефтяные доходы составляют значительную часть экспортных доходов России. С другой стороны, если анализировать макроэкономические показатели России, включая её валютный курс, инфляцию, уровень безработицы, ВВП и прочее, то видно, что никакие санкции на сегодняшний день не достигают заявленных целей.

«Например, по данным Минфина, нефтегазовые доходы России выросли в 2022 году на 28% к 2021 году», — обратил внимание Генкин.

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Скрыль, реализация механизма потолка цен показала низкую эффективность из-за сложностей с идентификацией поставщика.

«Кроме того, оказалось, что лишь 35% российской нефти доставляются танкерами, которые находятся под контролем США и их сателлитов. Оставшиеся 65% — огромные объёмы, которые трудозатратно досконально отследить, особенно когда транзакции проводятся не в долларах», — пояснила Скрыль.

В свою очередь Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ, обратил внимание на то, что США оказались в прокрустовом ложе: им необходимо демонстрировать позиции мирового гегемона, но они боятся серьёзно дестабилизировать нефтяной рынок.

«Тем более что события на Ближнем Востоке сейчас ощутимо толкают нефтяные котировки вверх, — подчеркнул Понкратов. — Для мировой экономики комфортной является цена на нефть не более 95-98 долларов за баррель. В преддверии президентских выборов в США правящие элиты не могут пойти на риск расширения санкций в отношении углеводородов, так как это неизбежно вызовет рост нефтяных котировок на мировых рынках и спровоцирует рост стоимости топлива в США и рост социальной напряжённости в обществе».

Как пояснил Понкратов, США не желают расставаться с ролью мирового жандарма, который вынужден реагировать на складывающуюся тенденцию по обходу санкций, но в силу текущих экономических и геополитических реалий они не готовы делать это сколь-нибудь ощутимо.

«Санкции вводились в тот момент, когда нефтяные котировки на основные сорта нефти были в диапазоне 68-75 долларов за баррель и потолок цены на российскую нефть в 60 долларов представлялся Западу компромиссным, так как позволял продемонстрировать России серьёзность своих намерений, но минимизировал ущерб для мирового рынка нефти, — сказал Понкратов. —Сейчас нефтяные котировки уверенно закрепились на уровне 90-98 долларов за баррель и на среднем горизонте прогнозирования не имеют тенденции к снижению ввиду ситуации на Ближнем Востоке и соблюдения Россией с Саудовской Аравией ограничений на добычу нефти».

В этих условиях, по его словам, стоимость нефти российского экспортного сорта Urals может приблизиться к 85 долларам за баррель.

«Объективно это требует пересмотра потолка цен, так как дельта в цене между разрешённым потолком цены транспортируемой морем российской нефти в 60 долларов за баррель и фактически складывающейся на рынке в 82-85 долларов неизбежно толкает нефтетрейдеров и перевозчиков искать схемы обхода санкций», — подытожил Понкратов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, помимо санкций в отношении двух компаний, нарушивших ценовой потолок на российскую нефть, минфин США решил наказать и два судна, транспортировавших её. Всё имущество и доли в собственности компаний заблокированы.

Весной 2023 года стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) решили сохранить потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

В свою очередь президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть больше не смогут покупать топливо у РФ.