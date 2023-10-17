Омск, 17 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Омске в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается строительство детского инфекционного стационара на 300 коек. Больница будет предназначена для оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи детям до семи лет с инфекционной патологией. Кроме того, там предусмотрено совместное пребывание мам в палатах с детьми.

Пресс-служба правительства Омской области Строительство детского инфекционного стационара в Омске

‘’В Омске продолжается строительство детского инфекционного стационара. Объект возводим по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, на строительной площадке работает 65 человек и порядка десяти единиц техники. «В лечебном корпусе на 300 мест будут оказывать помощь детям от нуля до семи лет», — добавил губернатор.

Общая площадь здания составит более двух тысяч квадратных метров. В здании разместятся несколько отделений: отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение для детей с воздушно-капельными инфекциями, отделение острых респираторных заболеваний, отделение для детей с нейроинфекцией, отделение для детей с кишечными инфекциями, отделение гепатитов. Кроме того, в стационаре будут располагаться приёмное отделение, лаборатории, физиотерапевтическое отделение и кафедра детских инфекционных болезней.