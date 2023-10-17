Москва, 17 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Израиль готовится к продолжительной наземной операции в секторе Газа, для которой нужен серьёзный запас вооружений, который предоставит США. На этом фоне Украина превращается в косвенную статью расходов Соединённых Штатов и дальнейшую помощь будет получать по остаточному принципу. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Израиль запросил у США экстренную помощь на сумму 10 млрд долларов. Как отмечает издание, американские законодатели сейчас разрабатывают пакет помощи Израилю и Украине.

Политолог Фельдман допустил, что Израиль готовится к продолжительной наземной операции в секторе Газа и принимает в расчёт сценарии, при которых ему придётся воевать на два или даже три фронта, прежде всего с организацией «Хезболла». Также эксперт не исключил, что проиранские формирования попытаются атаковать Израиль со стороны Сирии.

«Это значит, что нужно создать очень серьёзный запас вооружений, прежде всего артиллерийских снарядов, ракет, бомб. И главным источником пополнения своих военных складов Израиль видит США. Так что Украина превращается в весьма косвенную статью расходов Соединённых Штатов. И если она и продолжит получать помощь от Вашингтона, то по остаточному принципу. И если удастся её связать с помощью Израилю — то лишь формально, процентное соотношение будет 99 к 1», — отметил Фельдман.

Он напомнил, что согласно договорённостям между Тель-Авивом и Вашингтоном, Соединённые Штаты должны предоставлять многомилионную помощь, поскольку Израиль официально является главным партнёром США в оборонной сфере за пределами блока НАТО. Фельдман отметил, что финансово такая помощь Израилю не будет для США проблемой, однако это не одномоментный процесс, поскольку он сопряжён с дополнительным развитием американского оборонно-промышленного комплекса.

«Доллар невозможно зарядить в пушку и выстрелить по своему противнику. Поэтому процесс будет затяжным, выделенные средства должны быть освоены американским ВПК. И Украина в данном случае может лишь с тоской наблюдать, осознавая, что в списке приоритетных зарубежных партнёров США она занимает очень низкие позиции. Киеву стоило бы задуматься, могут ли они всерьёз рассчитывать на Вашингтон, если СВО будет продолжаться ещё в течение длительного времени», — указал политолог.

Он обратил внимание, что Вашингтон на нужды союзников, которые для него важны, откликается сразу же. Украине же всю помощь и поддержку приходится выбивать колоссальными усилиями, обращениями и унижениями. Кроме того, как отметил Фельдман, среди американских граждан также становится всё меньше сторонников оказания помощи Украине. С помощью Израилю ситуация обстоит иначе. У американских налогоплательщиков, по словам эксперта, ещё свежи в памяти картинки жестокого нападения ХАМАС на южные регионы Израиля, кадры обстрелов городов ракетами из сектора Газа и юга Ливана.

«Поэтому пока эмоциональный эффект позволяет сосредоточить общественную энергию американцев на поддержке Израиля. Относительно расходов на Украину же в американском сообществе уже давно царит скепсис. Но главная проблема заключается в том, что средства идут не на укрепление обороны ВСУ, а разворовываются украинскими чиновниками, о чём пишут многие зарубежные СМИ», — подчеркнул Фельдман.

Кроме того, по словам политолога, украинское лобби в Вашингтоне не имеет влияния, произраильское же, наоборот, глубоко интегрировано в государство и обладает необходимыми политическими ресурсами, чтобы влиять как на налогоплательщиков, так и на процесс принятия решений парламентом. Поэтому, как заключил Фельдман, американская помощь Израилю будет колоссальной, системной и продолжительной как минимум до выборов президента США в 2024 году. Помощь Украине же будет стремительно скуднеть.

15 октября президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона есть достаточное количество ресурсов, чтобы одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. Он также назвал Соединённые Штаты самой мощной страной в истории, способной осуществлять такие действия.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в краткосрочной перспективе у США есть возможность помогать и Украине, и Израилю. При этом, по его словам, помощь последнему зависит от военных возможностей ЦАХАЛ, а помощь Киеву не будет длиться бесконечно.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он.