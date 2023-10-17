Донецк, 17 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке окажет влияние на поставки оружия и военной техники Украине, однако западные страны не перекроют все поставки Киеву сразу. Об этом 17 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается украинской стороны, то здесь, да, существенные изменения [в связи с ситуацией в секторе Газа] — они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объёмы поставок (вооружения и техники) в том числе», — сказал он

В то же время Пушилин призвал не испытывать иллюзий на тему того, что страны Запада одномоментно перекроют все поставки для режима Киева, однако, по его мнению, не исключено, что в этом вопросе будут смещены акценты.

Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи в рамках спецоперации будут выполнены, а вся территория ДНР — освобождена, подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 15 октября заявил, что Вашингтон способен одновременно поддерживать и Украину, и Израиль. Он назвал США самой мощной в истории страной, у которой есть такие возможности.

Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман 17 октября отметил, что Израилю нужны крупные поставки вооружения и боеприпасов, однако это несравнимо с оказываемой Вашингтоном Киеву помощью. По словам эксперта, Тель-Авиву необходимы дополнительные ресурсы на фоне «беспрецедентной» и «неожиданной» атаки со стороны ХАМАС.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее в этот же день отметил, что ситуация в США может существенно повлиять на планы американских властей по оказанию одновременной помощи как Израилю, так и Украине.