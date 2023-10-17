Брюссель, 17 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Мужчина, застреливший в Брюсселе двух шведских болельщиков, скончался от полученных ранений. Об этом 17 октября сообщила газета DH Les Sports.

Кадр из видео Мужчина, застреливший в Брюсселе двух шведских болельщиков

Издание уточнило, что подозреваемый в нападении умер в машине скорой помощи по дороге в реанимацию. Ранее при задержании в бельгийской коммуне Схарбек подозреваемый получил огнестрельное ранение в грудь.

Местный телеканал VRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция ликвидировала подозреваемого в убийстве двух граждан Швеции в одном из столичных кафе. Однако полной уверенности в том, что ликвидированный был нападавшим, нет. Следователи начали проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 октября два человека в форме футбольной сборной Швеции погибли при стрельбе в Брюсселе и ещё несколько человек получили ранения. Нападение произошло после 19:00 (20:00 мск).

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с участием национальных сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали после нападения неизвестного и гибели двух шведских болельщиков. После теракта футболисты сборной Швеции отказались выходить на поле. Матч решили не продолжать.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроовыразил соболезнования своему коллеге из Швеции Ульфу Кристерссону в связи с нападением террориста на шведских граждан в Брюсселе.

По данным бельгийского издания Sudinfo, напавший 45-летний мужчина является выходцем из Туниса и якобы числится в базе данных спецслужб Бельгии. При этом полиция Брюсселя не нашла связи между нападением террориста на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом.