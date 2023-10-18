Москва, 18 октября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Российские колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным направлениям экономики, 21 октября откроют свои двери для школьников, их родителей и учителей. Единый день открытых дверей проведут 1215 колледжей в 79 регионах страны.

Япроф.рф Федеральный проект «Профессионалитет»

Возможности быстрого освоения востребованной профессии, совмещенного с практикой и получением зарплаты уже в процессе обучения, продемонстрируют 350 кластеров «Профессионалитета» и более 1,7 тысячи опорных предприятий-работодателей.

«Сегодня с учётом развития российской экономики среди работодателей растёт потребность в молодых профессионалах, выпускниках колледжей. «Профессионалитет» — флагман развития системы среднего профессионального образования — позволяет адресно готовить кадры, что гарантирует максимальный уровень трудоустройства выпускников», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Федпроект «Профессионалитет» реализуется по решению президента Владимира Путина. Он нацелен на подготовку в системе среднего профессионального образования квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. Студенты колледжей смогут проходить обучение в современных, оснащенных по нацпроекту «Образование» мастерских и лабораториях, стажировки, а также получить трудоустройство на ведущих предприятиях регионов.

Например, возможность совмещать работу с учёбой получили студенты ямальских колледжей. С начала 2023 года в них открылись шесть учебно-производственных комплексов. С октября студенты, которые учатся по специальности «обработка водных биоресурсов» Ямальского многопрофильного колледжа, выпускают готовые рыбные полуфабрикаты. Кроме того, в колледже открыли еще три учебно-производственных комплекса — по направлениям «Кондитерские изделия», «Обслуживание и ремонт автомобилей» и «Ямальский сувенир».

«Полученная от реализации продукции и услуг прибыль пойдёт на развитие колледжей и на зарплату самих студентов. Помимо дохода, для ребят это хорошая возможность окунуться в профессию. При получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке», — говорит директор Ямальского многопрофильного колледжа Тамара Токманцева.

В начале октября учебно-производственный комплекс открылся на базе Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности. В него вошли современные мастерские и лаборатории, оснащённые новым оборудованием.

«Для наших студентов и абитуриентов подготовлен совершенно новый подход обучения. В образовательной программе упор на практику. Студенты проходят стажировки на предприятиях-партнёрах. Опорными работодателями выступают Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота», — отметил директор Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности Артур Гаркуша.

Более 200 студентов начали обучение по специальностям «Профессионалитета» в Пензенском аграрном университете, где создан областной сельскохозяйственный образовательно-производственный кластер.

«Программа подразумевает организацию образовательного процесса с участием работодателей. Они участвуют в формировании учебных планов тех дисциплин, которые вы будете изучать, в организации баз практик, в создании инфраструктуры», — пояснила декан факультета среднего профессионального образования Татьяна Чуворкина.

В 2023 году во всех регионах России проводятся мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Соревнования стали уникальной платформой для обмена лучшими практиками в сфере подготовки кадров для высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Впервые отраслевой чемпионат по профессиональному мастерству провели в ДНР. Участниками стали 30 конкурсантов из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Финалистами чемпионата высоких технологий, итоги которого в середине сентября 2023 года подвели в Великом Новгороде, стали 170 конкурсантов из 32 регионов России и пяти иностранных государств — Азербайджана, Сирии, Индии, Ганы, Белоруссии. Их поприветствовал президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что мы будем дальше двигаться по этой стезе, будем искать таких же молодых талантливых ребят, перспективных, умеющих добиваться успеха», — отметил глава государства.

Чемпионат высоких технологий — это первые в России соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся старших классов и студентов колледжей. Работы конкурсантов в течение трёх дней оценивали 114 экспертов.

Финал чемпионата «Профессионалы» состоится в конце ноября в Санкт-Петербурге. Состязания пройдут по 34 компетенциям для основной категории и 20 компетенциям для юниоров.

Участие в развитии талантливой молодёжи принимают также некоммерческие организации и социально ответственный бизнес. Лучшие проекты они представляют на Национальной премии «Наш вклад», получая за их реализацию статус «Партнёр национальных проектов России».

На повышение престижа рабочих профессий направлен проект одного из финалистов премии — Экспериментального завода (Свердловская область). Предприятие успешно реализует задачи по разработке новых продуктов и импортозамещения. Его специалисты разработали четыре новых модифицированных станка для ремонта подвижного железнодорожного состава и машин для добычи природного камня.

«На сегодняшний день предприятие нацелено на целевое обучение своих работников в вузах. В динамике наблюдается повышение подготовки персонала. По статистике, 30–40% обучающихся остаются на предприятии, работают не менее двух лет до получения профессиональных навыков», — отмечают на предприятии.

Ещё одним финалистом Национальной премии «Наш вклад» стал Московский метрополитен, создавший Центр профориентации Транспортного комплекса. Там проводятся бесплатные экскурсии, занятия по профориентации и кинопоказы. Также Центр используется как площадка для культурных мероприятий.

Компания «Северсталь» разработала карьерный стартап для молодёжи Череповца. Это программа ускоренного профессионального становления практического характера для учащихся средних и старших классов, заинтересованных в успешном старте карьеры в востребованных рабочих специальностях.

В рамках проекта для подростков проводят цикл профориентационных мероприятий. Акцент организаторы делают на технические специальности. Чтобы мотивировать ребят на выбор рабочей профессии, авторы стартапа наладили связь с действующими работодателями. Компании «Северсталь» также присужден статус «Партнёр национальных проектов России» за вклад в достижение национальных целей.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Профессионалитет» стала логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Сделать его соответствующим требованиям экономики и запросам рынка труда с 2019 года помогает нацпроект «Образование».

Ожидается, что к концу 2024 года все регионы России обновят инфраструктуру учебных заведений, внедрят гибкие практико-ориентированные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

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