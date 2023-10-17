Париж, 17 октября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своей поездкой в Израиль намеревался привлечь к себе угасающее внимание западных стран, однако Тель-Авив отказал ему в визите. Об этом 17 октября написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Сейчас не время», — сухо и официально ответили ему, сообщила The Times of Israel в тот день. Он (Зеленский. — Прим. ред.) надеялся вернуть себе внимание СМИ: всё кончено!» — высмеял неудачную попытку главы режима Киева Филиппо.

По мнению политика, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в мире теряют интерес Зеленскому, а эксперты открыто называют катастрофическим контрнаступление украинских войск.

«Очевидно, у Зеленского дела идут не очень хорошо! <…> Ему придётся всё отпустить и согласиться на мир!» — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября ряд израильских СМИ сообщил, что в Тель-Авиве главе киевского режима объявили о неуместности его «визита солидарности». Зеленский намеревался приехать в Израиль 16 октября с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 17 октября отметил, что Зеленский, который демонстрирует наигранную уверенность, на самом деле понимает, что постепенно лишается поддержки и внимания США и Европы. По мнению эксперта, лидер режима Киева также осознаёт наличие в НАТО серьёзных проблем, так как альянс оказался неспособен к ведению наступательных действий в военных конфликтах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября заявил, что наглая позиция Украины всё меньше нравится Западу. По мнению представителя Кремля, Зеленскому скоро придётся отвечать, куда и на что расходуются выделенные западными странами средства.