Луганск, 17 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Украинская армия, понеся большие потери на краснолиманском направлении, получала пополнение, сообщил 17 октября военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Эксперт отметил, что ВСУ понесли на краснолиманском направлении большие потери в живой силе в ходе активных боевых действий.

«С целью восстановления боеспособности в районы населённых пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод «потрёпанных» подразделений», — сообщил Марочко.

Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества российская разведка заметила боевиков штурмовой группы «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые зашли на позиции. Эти боевики недавно вернулись с одного из полигонов НАТО.

Минобороны 16 октября сообщило, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 65-ти военных, две боевые бронемашины, пикап и две гаубицы Д-30. Российские военные отразили две атаки ВСУ, в том числе 12-й бригады «Азова».

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук 17 октября сообщил, что ВСУ безуспешно пытались атаковать в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Российские военные сорвали шесть атак украинской армии.