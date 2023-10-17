Два автомобиля вспыхнули после ДТП в Москве
Москва, 17 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с внедорожником в Соловьином проезде в Москве обе машины загорелись. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал «112».
«Легковушка влетела во внедорожник в Соловьином проезде в Москве. После ДТП два автомобиля вспыхнули», — говорится в сообщении.
На выложенных в Сети кадрах видно, что капот врезавшейся легковушки находится под задним мостом внедорожника, оба автомобиля пылают.
Позднее стало известно, что загоревшиеся машины потушили пожарные. По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября легковой автомобиль вылетел на железнодорожные пути перед составом на юге Сахалина, а затем столкнулся с поездом. В результате аварии водитель машины и члены бригады локомотива не пострадали. ДТП не создало помех для движения поездов.
В ночь на 16 октября в Астраханипассажирская «Газель» врезалась в жилой дом. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и это привело к ДТП. Пассажиров на момент аварии в «Газели» не было.