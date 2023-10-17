Москва, 17 октября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Один из ведущих российских продуктовых ретейлеров «Лента» объявил о покупке сети магазинов у дома «Монетка», сообщила 17 октября пресс-служба компании.

Artyom Vasilyev

«Сделка направлена на развитие перспективного формата магазинов у дома и является элементом трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока», — говорится в сообщении.

«Лента» приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», материнской структуры «Монетки», через свою основную операционную фирму. В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и более 560 грузовых автомобилей.

При этом, отмечается, что «Монетка» продолжит функционировать как отдельное юрлицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины — работать под существующим брендом.

В пресс-службе отметили, что компания ожидает синергию в коммерческих условиях и категорийном менеджменте благодаря объединению закупочной силы в работе с федеральными и местными поставщиками, а также в прямом импорте, сезонных предложениях и эксклюзивном ассортименте собственных торговых марок.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Х5 Group приобрела магазины «Виктория» и «Дёшево». Отмечалось, что смена собственника не должна негативно отразиться на контрагентах торговой сети «Виктория». В пресс-службе компании сообщили, что X5 Group, которая управляет сетями «Перекресток», «Пятёрочка» и «Чижик», достигла договоренности по приобретению компании «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Москве, Калининградской и Московской областях, а также магазинами «Дёшево» в Калининградской области. В сделку включили 118 магазинов общей торговой площадью 92 тыс. кв. м.