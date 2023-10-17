Вашингтон, 17 октября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятной ситуации на фронте всё больше украинских военных сдаются в плен российской армии. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Русские берут в плен значительное количество украинцев, и ещё одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено», — отметил эксперт.

О каких подразделениях идёт речь, бывший разведчик не уточнил, но отметил, что конфликт для Украины идёт не по плану.

Он также добавил, что на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, что может серьёзно повлиять на ситуацию для киевского режима.

«Как только она закончится, то Украина продержится, наверное, не больше нескольких недель», — констатировал Джонсон.

Как сообщало иаИА Регнум, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без помощи стран Запада Украина быстро обанкротится, и это может стать причиной начала гражданской войны в стране. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, его уже нет, а экономика страны разрушена, и нужно готовиться к голоду.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что демонстрирующий наигранную уверенность глава киевского режима Владимир Зеленский на самом деле осознаёт, что постепенно лишается поддержки и внимания Соединённых Штатов и стран Европы. По мнению эксперта, глава режима Киева также понимает, что в НАТО имеются серьёзные проблемы, потому что альянс оказался неспособен к ведению наступательных действий в военных конфликтах.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска улучшили тактическое положение на многих участках специальной военной операции на Украине. По его словам, в целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно.