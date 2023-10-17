Пекин, 17 октября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Россия — приоритетный партнёр для Вьетнама во внешней политике. Об этом вьетнамский президент Во Ван Тхыонг заявил 17 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина и президента Вьетнама Во Ван Тхыонга

Во Ван Тхыонг заявил, что Ханой придаёт всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Россией большое значение. Во Вьетнаме высоко ценят ту близость и тесную связь, которые уже много лет существуют между Россией и Вьетнамом.

«В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом», — заявил Во Ван Тхыонг.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839916" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с Президентом Вьетнама

Путин 17 октября прибыл в Китай с двухдневным визитом для участия в форуме «Один пояс — один путь». На встрече с Во Ван Тхыонгом он назвал традиционно дружественными отношения России и Вьетнама.

В ходе этой встречи президент Вьетнама пригласил Путина приехать с визитом в республику. По словам Во Ван Тхыонга, визит президента России во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа.