Нижний Новгород, 17 октября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2024 год. Подать заявку можно до 17 ноября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Глеб Никитин

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, участвовать в проекте может инициативная группа, органы ТОС или сельский староста. Инициаторам необходимо получить поддержку местных жителей, после этого проект передается в местную администрацию, затем заявка направляется в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Заявки примут участие в народном голосовании, для проектов на 2024 год оно пройдет с 20 ноября по 20 декабря 2023 года на сайте Golosza.ru. Инициаторы проектов, поддержанных голосованием, смогут контролировать его выполнение и принимать непосредственное участие в его реализации. На проекты, которые будут реализованы в 2024 году, в бюджете региона уже предусмотрено 1,2 млрд рублей.

«Проект «Вам решать!» уже стал важной частью жизни региона, — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Он объединяет людей, дает им возможность определять наиболее важные направления развития своего населенного пункта». Глава региона подчеркнул, что уровень заявок и взаимодействия инициативных групп с местными администрациями растет с каждым годом. «Тысячи жителей региона смогли воплотить свои идеи, и с каждым годом таких примеров становится все больше в каждом муниципалитете», — подчеркнул Глеб Никитин.

Он сообщил, что за последние шесть лет реализации проекта «Вам решать!» было поддержано более 3200 инициатив. Ключевым фактором при отборе проектов-победителей является народное голосование. «Механизм прямого участия граждан является важнейшей составляющей и в проекте «Вам решать!». Практики инициативного бюджетирования доказали свою эффективность и пользуются популярностью у нижегородцев», — отметил губернатор Нижегородской области.