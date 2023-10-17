Пекин, 17 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Состоявшиеся в минувшие выходные выборы в парламент Польши скорее всего никак не отразятся на отношениях между Москвой и Варшавой. Об этом 17 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS/Global Look Press

«Если честно, пока, наверное, вряд ли, потому что сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалировано намекали на необходимость восстановления отношений с РФ», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что для России главным является именно это обстоятельство. Песков также назвал абсурдным то, что две соседних страны настолько враждебны друг другу, подчеркнув, что это произошло не по вине России.

«Но тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. При этом за четыре часа до закрытия избирательных участков явка на выборах достигла рекордных 57,54%.

Вечером 16 октября телеканал TVP сообщил, что оппозиция получила достаточное количество голосов на выборах в парламент Польши для формирования коалиции. По итогам подсчёта 80,27% голосов партия «Право и справедливость» (PiS) набрала 36,72%, оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра страны Дональда Туска набрала 29,41%. Партии «Третий путь» и «Левые» набрали 14,45 и 8,39% соответственно. У партии «Конфедерация» — 7,22%.