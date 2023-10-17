Москва, 17 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Об этом 17 октября сообщил источник ИА Регнум.

Natalya Loginova/Global Look Press Александр Готгельф

По словам источника, артист почувствовал себя плохо во время занятий в Государственном музыкально-педагогическом институте, в котором он преподавал на кафедре оркестровых струнных инструментов.

Заслуженному артисту России вызвали скорую помощь, однако медики по прибытии вынуждены были только зафиксировать его смерть. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, добавил он.

Александр Готгельф родился в 1948 году и окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. С начала основания Российского национального оркестра в 1990-м году работал в нём.

Готгельф являлся участником многих сольных и камерных концертов и проектов, включая Государственный камерный оркестр и «Солистов Москвы. Работал с такими партнёрами, как Игорь Ойстрах, Михаил Плетнёв, Наталия Шаховская и Государственный квартет имени Бородина.