Екатеринбург, 17 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В результате падения из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге погиб мужчина 1988 года рождения. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Уточняется, что прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме № 62 по улице Начдива Онуфриева, который начался на восьмом этаже в 04:14 (02:14 мск) 17 октября, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

«По имеющейся информации, в результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения — собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы», — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, рассматриваются различные версии возникновения возгорания, включая неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования. Начата проверка деятельности организации, которая занимается управлением многоквартирного дома, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в гостиничном комплексе в Якутске вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания самостоятельно смогли выйти 50 человек. В работах по ликвидации пожара принимали участие 59 специалистов и 13 единиц техники.