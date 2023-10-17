Пекин, 17 октября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Россию и её президента Владимира Путина хотят подавлять многие лидеры стран Запада, включая президента США Джо Байдена, эта идея не является новой. Об этом 17 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИА REGNUM

«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие заявления американского лидера.

Песков отметил, что западным лидерам трудно объяснить, зачем они этого хотят, и также трудно объяснить результативность своих усилий в этом вопросе до сегодняшнего дня.

«А им рано или поздно придётся объяснять это своим налогоплательщикам, потому что они выбрасывают деньги впустую», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Байден заявил, что в случае переизбрания его на новый президентский срок он хочет «подавить» Россию и её президента, а также разрешить ближневосточный конфликт.

По его утверждению, для этого Вашингтону нужно объединить Европу, в результате чего, как считает Байден, российский лидер перестанет причинять Западу проблемы, которые причиняет сейчас. Американский лидер также заявил, что у США есть огромные возможности для «улучшения» мира.