Мурманск, 17 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море, сообщили 17 октября в Мурманском морском спасательно-координационном центре.

Владимир Песня/РИА Новости

«Да, мы подтверждаем <…> Работаем», — рассказал собеседник ТАСС.

В центре отметили, что ситуация пока не ясна.

Других подробностей происшествия пока нет.

Позднее появилась информация, что инцидент произошёл в Кольском заливе у Большого Оленьего маяка.

«Александр Гусев» — грузовой корабль, построенный в 1993 году.

Как сообщало ИА Регнум, в июле научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. На борту находился 91 человек. Угрозы затопления судна не зафиксировали, топливо не разлилось. «Михаил Сомов» доставлял порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей.

В Нижегородской области на Волге в июле сел на мель загруженный щебнем сухогруз «Инженер Шуткова».

Помимо этого, теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге в Астраханской области. В результате никто не пострадал. На борту находились 186 человек, в том числе 35 детей и 60 членов экипажа.