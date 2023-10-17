Москва, 17 октября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Банк России представил новые банкноты номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, купюры сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Тысячерублёвая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне ― Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Банкнота номиналом 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне разместили стелу «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Кроме того, на новых купюрах разместили QR-код, с помощью которого можно попасть на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

В ЦБ добавили, что модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Как сообщало ИА Регнум, изображение на тысячной купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц, ― одним из символов ислама, вызвало недоумение в Русской православной церкви. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что необходимо тщательнее выбирать изображения для новых банкнот во избежание возможного напряжения там, где без него вполне можно обойтись.

В «Гознаке» заявили, что новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, представленные Банком России, имеют высокую степень защиты, из-за чего их вряд ли получится подделать. На банкнотах есть защитная нить, отличающаяся от старого образца и создающая эффект объёма знака рубля и изменяющая изображение под разными углами. Также на них разместили оптические защитные элементы, уже использующиеся на обновлённых 100, 200 и 2000-рублёвых банкнотах.

В пресс-службе Центрального Банка России 17 июля сообщили, что банкноты номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Московской области. В ЦБ отметили, что в 2000-е годы эти банкноты быстро изнашивались, в связи с чем банк решил постепенно заменить их на более новые и долговечные монеты.