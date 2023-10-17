Брюссель, 17 октября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования своему коллеге из Швеции Ульфу Кристерссону в связи с нападением террориста на шведских граждан в Брюсселе. Он написал об этом поздно вечером 16 октября в соцсети Х (ранее Twitter).

Panoramic/Global Look Press

«Я только что выразил искренние соболезнования премьер-министру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Скорбим и думаем о семьях и друзьях, потерявших своих близких», — написал он.

Глава бельгийского правительства также отметил, что Брюссель и Стокгольм являются близкими партнёрами по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 октября стало известно, что два человека в форме футбольной сборной Швеции погибли при стрельбе в Брюсселе и ещё несколько человек получили ранения. Нападение произошло после 19:00 (20:00 мск).

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с участием национальных сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали после нападения неизвестного и гибели двух шведских болельщиков. После теракта футболисты сборной Швеции отказались выходить на поле. Матч продолжен не будет.

Бельгийское издание Sudinfo 17 октября написало, что напавший на шведских фанатов в Брюсселе 45-летний мужчина является выходцем из Туниса и якобы числится в базе данных спецслужб Бельгии. По данным издания, подозреваемый в нападении до сих пор разыскивается.