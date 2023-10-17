Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. На Камчатке нашли мужчину, который пропал 16 октября в районе Козельского вулкана. Его обнаружили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Охотник рассказал, что у него вышел из строя GPS-навигатор и в условиях густого тумана он не смог отыскать дорогу обратно. Промокший под дождем мужчина развёл костёр и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге.

«В ходе поисково-спасательных работ мужчина был обнаружен на дороге, ведущей в Налычевскую долину. От медицинской помощи он отказался», ― сообщила начальник кинологического отделения поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Анна Ечевская.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что в районе Козельского вулкана пропал мужчина, сообщил его товарищ, с которым утром 16 октября отправились охотиться на зайцев. Трое охотников договорились связываться между собой и сообщать о контрольных точках прибытия. Однако в назначенное время один из них не пришёл. Заявитель с товарищем пытались найти потерявшегося своими силами, но безрезультатно. После этого они обратились к спасателям.

Вечером того же дня на поиски отправили спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России с кинологическим расчётом и ещё два поисково-спасательных отряда. Из-за плотного тумана и слабой видимости поиски решили отложить до утра.