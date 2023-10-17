Севастополь, 17 октября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Утром 17 октября Черноморский флот ВМФ России начал в Севастополе учения с использованием реактивных бомбомётов. Об этом 17 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Ориентировочно с 08:00 (совпадает с мск) до 08:30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения с применением реактивных бомбомётов», — написал он.

Развожаев предупредил, что в связи с этим в Севастополе «будет громко», и подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Развожаев написал, что Черноморский флот проведёт в Севастополе учения противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). По его словам, в связи с этим в городе будут слышны громкие звуки от проведения манёвров.

Губернатор города 15 октября сообщил, что громкие звуки в Севастополе связаны с флотскими учениями. По его словам, в городе сохранялась спокойная обстановка.