Луганск, 17 октября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. В рядах ВСУ увеличилось число украинских женщин-военных в зоне спецоперации, написал 17 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Ml1/Global Look Press

Об увеличении количества женщин-военнослужащих в рядах ВСУ стало известно из мониторинга радиоэфира. Судя по переговорам между военными ВСУ, выросло число женщин в «красной зоне».

«В некоторых подразделениях, процентное соотношение женщин достигает практически 20%. Девушки служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена», — сообщил Марочко.

В начале сентября депутат Верховной рады Фёдор Вениславский сообщил, что с 1 октября на Украине на воинский учёт планировалось поставить всех женщин-медиков и фармацевтов. Украинский парламент принял соответствующий закон в прошлом году.

Министр обороны России Сергей Шойгу 16 октября доложил президенту Владимиру Путин о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Потери в бронетехнике составили полторы тысячи единиц. ВСУ понесли серьёзные потери и в живой силе.