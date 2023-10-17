Токио, 17 октября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Власти японского острова Окинава, который расположен в Восточно-Китайском море, потребовали, чтобы минобороны Японии пересмотрело планы по переводу в эту префектуру восьми разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper ВВС США. Об этом 17 октября сообщило агентство Kyodo.

Staff Sgt. Jason Grabiec/Global Look Press

По данным источника, власти Окинавы передали соответствующее заявление в местное отделение минобороны страны, указав в нём на то, что размещение тяжёлых дронов увеличивает бремя префектуры, на долю которой приходится свыше 70% американских военных объектов на территории Японии.

В администрации префектуры также усомнились в безопасности полётов дронов MQ-9A Reaper.

Представитель японского минобороны, как уточняет агентство, отвечая на письмо, указал на важность использования тяжёлых дронов для сбора данных в регионе и заверил, что потребует от Соединённых Штатов принять дополнительные меры для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября стало известно, что американские военные начали переброску восьми разведывательно-ударных БПЛА MQ-9A Reaper на Окинаву. Дроны планируют разместить на базе Кадэна, являющейся крупнейшим объектом ВВС США за пределами американской территории. Военные США планировали начать запускать беспилотники с базы с ноября.