Мелитополь, 17 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Российские танки получили дополнительную защиту от FPV-дронов. Установленные непосредственно на боевых машинах новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не подпускают противника ближе, чем на десять метров к танку. Об этом 17 октября журналистам сообщил командир танкового взвода Вооружённых сил России с позывным Сова.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в десяти метрах от танка. То есть любой FPV-дрон», ― цитирует «РИА Новости» офицера.

Командир взвода добавил, что новая система РЭБ нейтрализует обычный разведывательный дрон, если он подлетит слишком близко к танку ― беспилотник зависает на месте и остаётся без связи со спутниками и своим оператором.

Как сообщало ИА Регнум, задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления американских истребителей F-16, которые могут быть переданы США Вооружённым силам Украины. Как заявил источник, собранные сведения о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских истребителей свидетельствуют о том, что подавить их будет даже проще, чем уже имеющиеся у ВСУ самолёты советского производства.

Бывший морпех ВС США Брайан Берлетик заявил, что американские ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для Киева, поскольку российская армия сможет их успешно глушить, используя мощные системы радиоэлектронной борьбы. Он напомнил, что такое уже происходило с РСЗО HIMARS.

Кроме того, российские системы РЭБ, такие как «Красуха», доставляют проблемы самолётам ВСУ, вынуждая их отказываться от выполнения миссий. Они способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков.