Москва, 17 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Банк России включил в дизайн новой 1000-рублёвой банкноты наиболее известные культурные, архитектурные и исторические символы Нижнего Новгорода и других городов Приволжского федерального округа, сообщили журналистам в Центробанке РФ.

Pavel Kashaev/Global Look Press

Так регулятор отреагировал на претензии в якобы «исламизации» новой купюры. Речь идёт о реакции пользователей социальных сетей, которые возмутились из-за того, что вместо памятника князю Ярославу Мудрому и часовни Казанской Богоматери, которые были изображённы на банкноте с Ярославлем, теперь появилась башня Сююмбике на территории Казанского кремля с полумесяцем на куполе.

«При разработке дизайна банкноты мы отобразили самые известные культурные, архитектурные и исторические символы Нижнего Новгорода и других городов Приволжского федерального округа. Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике — наиболее узнаваемый фрагмент Казанского кремля», — отмечается в заявлении ЦБ РФ, текст которого приводит Лайф. ру.

В регуляторе также добавили, что при выборе символов, которые указаны на банкноте, учитывалось мнение экспертной группы по Приволжскому округу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

Новая банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На её лицевой стороне изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля, а на другой — Музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающим цветом купюры остался сине-зеленый.

Новая банкнота номиналом 5000 рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изобразили стелу «Европа-Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде. Эта купюра выполнена в красной гамме, как было на банкнотах предыдущего образца.

16 октября председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь просит тщательнее выбирать изображения для новых банкнот, чтобы избегать потенциального напряжения, которого можно не допускать.