Одесса, Украина, 17 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области, сообщило 17 октября украинское издание «Думская».

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

В Одесской, а также Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях украинские власти объявили в ночь на 17 октября воздушную тревогу.

К настоящему моменту этот режим не действует.

Накануне, 16 октября, украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, а также в городе Хмельницком.