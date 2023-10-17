Пекин, 17 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, а их значение становится всё большим на фоне изменчивой геополитической ситуации. Об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью китайскому изданию Global Times.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Дипломат отметила, что любые контакты лидеров России и Китая являются возможностью для предметного согласования позиций, анализа хода реализации предыдущих договорённостей и одобрения новых масштабных проектов сотрудничества.

«Подобные встречи никогда не носили формальный характер, они приобретают всё большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября стало известно, что Путин прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР. Президент России пробудет в столице Китая два дня — 17 и 18 октября. В ходе визита на полях третьего Международного форума «Один пояс — один путь» российский лидер встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Помощник главы государства Юрий Ушаков 16 октября рассказал, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры во время поездки российского лидера в Китай на форум «Один пояс — один путь». Президент РФ и лидер КНР в дружеском и откровенном ключе обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с формированием более справедливого многополярного миропорядка.